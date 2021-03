Adán: «Temos feito um trabalho espectacular»

O guarda-redes António Adán não assumiu o crédito todo pela excelente temporada que o Sporting tem vindo a realizar, em particular no capítulo defensivo, com apenas 10 golos sofridos em 21 jornadas disputadas na Liga NOS. O espanhol, na inauguração da conta oficial dos leões na rede social 'Clubhouse' elogiou os colegas de equipa.





"Sofrer poucos golos acontece muito em equipas grandes. Temos feito um trabalho espectacular. A minha experiência noutras equipas grandes diz-me que é preciso estar sempre preparado para poder ajudar a equipa", afirmou o dono da baliza leonina.Já relacionado com a pandemia e as limitações impostas ao futebol, embora lamente a ausência de adeptos nas bancadas dos estádios, Adán preferiu olhar para o tema de uma forma positiva: "Permite-me comunicar com os colegas que estão mais longe, como o Nuno Santos. Antes o público dificultava um pouco isso."