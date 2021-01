Adán: «Vim para o Sporting com o objetivo de conquistar títulos»

Adán não tem dúvidas que tomou a opção correta ao assinar pelo Sporting. Confessando-se "muito feliz"por ter ingressado no clube de Alvalade, o guarda-redes mostra que mantém a ambição intacta aos 33 anos.





"Vim para o Sporting CP com o objectivo de conquistar títulos pois sabia que chegava a um grande clube", afirmou o espanhol, em declarações ao jornal 'Sporting', onde recordou a final do último sábado frente ao Sp. Braga: "Começamos com esta Taça da Liga, que é muito importante para toda a equipa.Este grupo é fantástico e temos vindo a demonstrá-lo a cada jogo. Este foi mais um encontro complicado, com um terreno difícil onde era preciso dar tudo. A equipa voltou a responder positivamente e ganhou uma Taça da Liga que reforça tudo o que temos vindo a fazer. Isto dá-nos muitas expetativas para o que aí vem".