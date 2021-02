Adán: «Vivo um momento genial»

Adán foi considerado o melhor guarda-redes da Liga pelo segundo mês consecutivo. Numa entrevista concedida ao diário espanhol 'Marca', o jogador do Sporting faz um balanço muito positivo destes seus primeiros seis meses em Portugal e, além do seu rendimento desportivo a nível individual e coletivo, fala de Casillas, Oblack, Pepe e Pedro Porro.





"Não podia ser melhor. Tinham-me falado muito bem do clube, do campeonato, de Lisboa e todas essas expetativas estão a concretizar-se. A nível pessoal vivo um momento genial. Vou ser pai em abril, e estou a fazer muitos jogos que era uma coisa que eu procurava...E o Sporting lidera o campeonato", começou por assinalar o guardião antes de revelar porque escolheu prosseguir a carreira em Alvalade: "Sempre me tinham falado bem de Portugal, é o país vizinho, e tanto o meu empresário como outras pessoas me falaram bem do campeonato. Sem ir mais longe lembro que no ano passado tinha companheiros de equipa que tinham jogado no Benfica e no FC Porto....Cheguei com muita ilusão. Quando o Sporting começou a ser uma opção falei com o Oblak, o Herrera...Falaram-se das maravilhas que ia encontrar em Lisboa. Também me falaram da rivalidade Sporting/Benfica, e isso motivou-me a vir. Também falei com o Casillas que me disse muito bem de Portugal. Temos uma relação muito boa e falamos em fases distintas da época. Depois ainda houve o reencontro com o Pepe após anos sem nos vermos".Em Lisboa, Adán encontrou um desafio diferente pois voltou a ser titular após ter passado um período na sombra de Oblack quando decidiu trocar o Betis pelo Atlético Madrid. "Eu sabia que quando deixei o Betis e assinei pelo Atlético Madrid as possibilidades de jogar iam ser mais reduzidas, mas tinha o sonho de conquistar títulos num grande. Joguei na Taça do Rei, mas as coisas não correram como esperava", reconheceu o atleta que manteve esta ambição de conquista quando assinou pelos leões: "Sabia que vinha para um grande. É um clube com uma dimensão tremenda em Portugal e uma mentalidade ganhadora. Os títulos que o clube venceu ao longo da história demonstram-no".A pandemia mantém o público longe dos estádios, um problema que o titular da baliza leonina lamenta. "É a parte mais triste de tudo o que me contaram: não poder desfrutar do estádio cheio. Sempre disse que o futebol é para os adeptos, e sem eles torna-se tudo muito mais frio. O futebol foi feito para que os adeptos vejam a sua equipa ganhar, e para que nos vejam jogar. São uma parte fundamental, e fazem-nos muita falta. No outro dia, antes do jogo com o Benfica, estavam a transmitir reposições de dérbis antigos, e era uma loucura ver como estava o estava o estádio e o ambiente em torno da equipa. Tenho muita vontade que chegue o momento de desfrutarmos juntos", admite o guardião que foi confrontado com a possibilidade de ter de festejar um título em confinamento: "Só espero que os adeptos entrem o mais depressa possível nos estádios, e que esta situação se solucione. Eu desejo que pouco a pouco tudo volte à normalidade. Em relação ao título pensamos jogo a jogo, e esperamos que os adeptos também desfrutem jogo a jogo".A cautela de Rúben Amorim em assumir a candidatura ao título é aprovada que pelo espanhol que viveu uma situação semelhante ao serviço do Atlético Madrid. "No futebol há vários exemplos que mostram que devemos pensar assim. Só importa o presente, não vale a pena pensar mais longe. Nós interiorizámos essa mentalidade desde o início da época", acrescentou o espanhol antes de abordar o seu registo de 10 golos sofridos, uma média só superada por Keylor Navas (-7) no PSG tendo em conta os principais campeonatos: "Quando assinei disse que chegava no meu melhor momento. Vinha de cinco anos no Betis onde era titular, e de dois no Atlético Madrid onde ganhei a experiência de estar numa equipa campeã".Em ano de Europeu, Adán, com 33 anos, admite que gostava de vestir a camisola da seleção, e promete que vai lutar para chegar a esse patamar. "Sempre tive essa ilusão. Passei por todos os escalões de formação e gostava de chegar à seleção principal. Mas eu sei que isso só será possível com muito trabalho, esforço e tempo. É um facto de representar uma equipa como o Sporting as hipóteses aumentam. Jogar numa das principais ligas e num clube como o Sporting, que é líder, chamamos mais a atenção. Eu sei que temos guarda-redes muito bons em Espanha e fora de La Liga, mas admito com toda a humildade que sempre mantive essa ilusão", refere o camisola 1 dos leões que também não poupa elogios a Pedro Porro: "Eu já o conhecia pois defrontei-o quando jogava no Girona. Tinha um nível altíssimo que levou o Manchester City a contratá-lo. A época passada não teve continuidade no Valladolid, mas aqui está a voltar a demonstrar o grandíssimo futebolista que é. Ainda é muito jovem, mas joga como um veterano. Tem um carreira tremenda à sua frente".Para terminar, Adán aconselhou o campeonato português aos jogadores espanhóis considerando a prova como "competitiva e com jovens valores prontos para darem o salto para os maiores clubes da Europa", e ainda falou da experiência da paternidade que está prestes a concretizar: "Estamos encantados com o pequeno. Esse é o único título que estamos certos que vamos conquistar, além da Taça da Liga que já vencemos. Vamos ver o que sucede em maio".