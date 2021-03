Adán volta a ser o melhor guarda-redes do mês

Adán foi considerado o melhor guarda-redes de fevereiro, distinção que ocorre pelo terceiro mês consecutivo. O guarda-redes do Sporting recebeu 31,37% dos votos. Matheus (Sp.Braga) ficou em 2.º com 13,73% e Léo Jardim (Boavista) fechou o pódio com 9,15%.





Em fevereiro, Adán participou em seis jogos, cinco dos quais sem qualquer golo sofrido.