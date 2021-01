Adepto do Sporting detido por uso de material pirotécnico junto ao Estádio da Madeira

Um adepto do Sporting foi esta sexta-feira detido pelas autoridades junto ao Estádio da Madeira por deflagrar um engenho pirotécnico aquando da chegada do autocarro da equipa ao palco do jogo com o Nacional.





Cerca de uma dezena de adeptos recebeu os jogadores com cânticos e gritos de incentivo, à semelhança do que já tinha acontecido ontem.