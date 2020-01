Adepto do Sporting foi agredido em Braga: «Racharam-me a cabeça»

Um adepto do Sporting contou 'Jornal de Notícias' que foi vítima terça-feira de uma agressão por parte de três jovens, em Braga, depois do jogo da meia-final da Allianz Cup. Joel Martins, que não foi ao estádio, entrou num restaurante com a camisola do Sporting vestida depois do jogo, onde terá sido ameaçado e lhe terão pedido que a tirasse.





Depois, segundo relata, dirigiu-se ao exterior do restaurante para fumar um cigarro e foi agredido por três indivíduos, sendo que um deles transportava "um bastão de meio metro". "Racharam-me a cabeça. Comecei a gritar e a dizer para pararem, que não sabiam quem eu era, que até podia ser polícia", contou Joel, de 26 anos, oficial do Exército, momentaneamente de licença. Foi depois assistido pelo INEM.O Sporting, recorde-se, perdeu com o Sp. Braga na meia-final da Allianz Cup,