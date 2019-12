Adeptos aderem ao treino solidário do Sporting que marca arranque da operação clássico

? Treino Solidário

Estádio José Alvalade#SportingCP pic.twitter.com/ec6ZtrJw7z — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) December 28, 2019

O Sporting regressou este sábado aos trabalhos no Estádio José Alvalade, numa sessão de carácter solidário em que cada adepto se fez acompanhar de um brinquedo, que depois será entregue a crianças carenciadas.Com as bancadas bem compostas, os jogadores foram recebidos com muitos aplausos. Depois, Silas deu início aos trabalhos, com uma sessão ligeira e sem grande componente tática, afinal trata-se do primeiro treino depois das mini-férias. Luís Neto, a recuperar de uma lesão, trabalhou à parte."Nesta época do ano é o reunir da família sportinguista. Estar mais perto dos nossos adeptos, eles poderem ver um treino da equipa é sempre muito vantajoso para todos. Mesmo com as dificuldades e os momentos menos bons que possamos ter, se estivermos unidos é sempre bom", referiu Beto, team manager dos leões, à Sporting TV. "O Sporting não é solidário apenas nesta altura do ano. É um dia feliz, estamos juntos em nossa casa, perante os nossos adeptos."O Sporting, recorde-se, recebe o FC Porto dia 5 de janeiro, na 15.ª jornada da Liga.