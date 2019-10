Adeptos dividem responsabilidades na crise do Sporting

Mais uma prova que ajuda a demonstrar que, neste momento, o universo sportinguista continua dividido e com opiniões divergentes é o resultado do inquérito feito ontem por Record no seu site. Perante a questão sobre quem terá a maior fatia de responsabilidade por esta crise de resultados do Sporting, houve praticamente um empate técnico, entre a... oposição (32%) e o presidente Frederico Varandas (31%). Em terceiro lugar, os adeptos consideram que a estrutura do futebol (24%) também tem culpas neste momento atribulado que o leão atravessa.

Silas ilibado

Outra das conclusões importantes deste estudo de opinião é que há um elemento que escapa, por agora, às responsabilidades. Apenas 2% dos adeptos que responderam ao inquérito votaram em Silas como culpado desta crise. Com pouco tempo de trabalho em Alvalade, o novo treinador soma duas vitórias (Aves e Linz) e uma derrota (Alverca). Com ligeiramente mais culpas no cartório para os adeptos encontram-se os jogadores (9%).