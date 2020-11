Adeptos do Sporting apoiam na garagem: cânticos audíveis no estádio

Nos instantes em que o encontro esteve interrompido para António Nobre confirmar junto do VAR a legalidade do 4º golo, de Sporar, foram audíveis no estádio cânticos de apoio à equipa do Sporting, de adeptos que se encontravam no interior da garagem. Houve mesmo uma reação de regozijo, pelo apoio, da parte dos elementos que se encontravam no banco de suplentes.

Recorde-se que, antes, o Directivo Ultras, claque a que pertencem estes elementos, partilhou uma fotografia nas redes sociais com uma tarja de incentivo à equipa, como a Juve Leo, que apoiou à chegada dos jogadores a Alvalade.