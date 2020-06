Adeptos do Sporting deixam faixas de incentivo em Alcochete

Os jogadores do Sporting concentraram-se na Academia e, quando saíram para o Estádio José Alvalade, foram surpreendidos com tarjas de apoio à equipa. "Jogadores, estamos com vocês", "Ganhar... é essa a atitude" e "Leões da formação, nem um passo atrás!" foram as mensagens passadas à equipa sob a vigilância da Guarda Nacional Republicana.





Na semana passada foram retiradas faixas do Diretivo Ultra XXI que pediam "atitude e exigência" à equipa antes do jogo com o Paços de Ferreira. As mensagens colocadas esta tarde à porta da Academia estavam assinadas pela mesma claque.