Adepto do Sporting ferido no encontro da Liga dos Campeões de andebol

Um adepto do Sporting ficou ferido no fim do encontro com o Bidasoa, para a Liga dos Campeões de andebol, este sábado. Após o encontro, os jogadores leoninos foram agradecer o apoio dos adeptos que se deslocaram até ao país vizinho e, nessa altura, a grade cedeu, com alguns dos seguidores a caírem mesmo em cima dos atletas.





Um dos adeptos ficou pior, tendo sido assistido de imediato pelo staff do Sporting e por um médico presente no pavilhão. Foi depois transportado ao hospital, para ser avaliado.