Adeptos do Sporting 'invadem' Instagram de Sporar com mensagem em esloveno

Uma dose de confiança extra é o que Sporar está a receber esta terça-feira, horas antes do Sporting defrontar o Boavista no Bessa, em jogo da 15.ª jornada da Liga NOS (21h15). A caixa de comentários da fotografia que o avançado esloveno dos leões publicou no Instagram na qual surge com a taça entregue aos verde e brancos na conquista da Allianz Cup está a ser 'invadida' por adeptos com uma mensagem em esloveno.





"Danes boste dosegli gol!", pode ler-se, que é como quem diz, "hoje vais marcar golo". À hora de publicação desta notícia são já 600 comentários...Recorde-se que o Sporting lidera o campenato com 36 pontos, mais um do que o FC Porto que tem um jogo a mais.