Adeptos do Sporting não arredam pé e ‘instalam-se’ no centro de treinos

Não é todos os dias que se tem o Sporting à porta e os adeptos leoninos que residem nesta região suíça, já perto da fronteira com a Áustria e onde se fala maioritariamente alemão, estão a levar bem a sério esta oportunidade de ouro de conviver com os seus ídolos.





Ontem repetiu-se a tradição e, depois de terem assistido aos primeiros minutos permitidos do treino matinal no topo de uma coluna, a cerca de uma dezena de entusiastas leoninos voltaram a ‘instalar-se’ junto ao Sportanlage Chrummen. Resultado? Não deixaram (quase) nenhum jogador escapar sem dar um autógrafo ou tirar uma fotografia. Pacientes por apenas uns segundos com os craques, só deixaram fugir um: Wendel fez uma ‘finta’ e fugiu para o interior do autocarro. "Logo não escapas!", brincou um adepto, que podia ter tentado à tarde, mas o treino acabou por ser mudado para o ginásio do hotel.