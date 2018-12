Adeptos do Sporting pedem prenda em maio

Os adeptos do Sporting, nomeadamente, os que representam as claques, estenderam uma tarja, já perto do final do encontro, na qual se podia ler: "Queremos a prenda em maio!" Nas bancadas de Alvalade sonha-se com a conquista do título nacional e essa mensagem foi passada aos jogadores e equipa técnica.Aproveitando a quadra natalícia, o público leonino deixou claro qual o único presente que quer. O entusiasmo, desde a chegada de Marcel Keizer, está em crescendo e o facto de se encontrar, há várias semanas, de pedra e cal no 2º posto da classificação dá ainda mais esperança aos sportinguistas.