Adeptos do Sporting pedem regresso de Cristiano Ronaldo nas redes sociais

“Parabéns, campeões!” Foi desta forma que Cristiano Ronaldo prestou tributo à equipa de futsal do Sporting depois da vitória na Liga dos Campeões. Este comentário do jogador da Juventus chamou a atenção dos sportinguistas, que encheram a caixa de respostas.

Primeiro foram os protagonistas desta conquista a responder a CR7, com Guitta, Erick, Taynan Rocha e Merlim a agradecerem, mas há que destacar um pedido deste último: “Segue-me, ídolo!” O próprio Sporting também escreveu “obrigado, leão”, mas, logo de seguida, apareceram adeptos que pediram o regresso do capitão da Seleção Nacional ao clube que o lançou. “Volta para casa”, “vem ser feliz”, “estamos à tua espera de braços abertos”, “queremos ouvir o ‘siiiii’ em Alvalade” foram algumas das mensagens mais partilhadas, mas houve até quem se oferecesse para ajudar na contratação – “Se for preciso, até te vou buscar a Turim” – ou fosse ainda mais longe – “Pago salário, a viagem e as contas, mas vem por favor”. Por fim, um sportinguista levantou uma questão... pertinente: “Já pediste a camisola 7 ao Tabata?”

Notícia com eco mundial

Record avançou, na edição de ontem, que Cristiano Ronaldo quer acabar a carreira como futebolista no Sporting, notícia que fez eco no mundo do futebol e não só, com a imprensa desportiva internacional a replicar esta informação. Desde logo em Espanha, onde ‘Marca’ e ‘As’ deram destaque ao tema, assim como a ‘RMC Sport’, de França. Em Itália, o ‘Tuttomercato’ cita o nosso jornal e aponta as duas janelas possíveis para o regresso: 2022 ou 2024.