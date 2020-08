Antunes garantiu que está em boas condições físicas e pronto para atacar esta temporada ao serviço do Sporting. No Algarve, onde os leões estão a estagiar, o lateral-esquerdo mostrou-se satisfeito com os primeiro dias de trabalho e elogiou Nuno Mendes, com quem poderá lutar por um lugar na ala esquerda dos leões.





O internacional português destacou ainda a qualidade e experiência dos restantes reforços e não fechou a porta a um regresso à Seleção Nacional.

Adaptação



"Tem sido bastante positivo, já me tinham falado que este grupo era bastante bom e trabalhador e que seria fácil a

adaptação. Já conhecia alguns elementos e isso facilitou. Estes dias têm sido bastante positivos. Temos trabalhado no duro."

Primeiro jogo-treino

"Senti-me bastante bem, não tinha dúvidas sobre a minha condição fisica. Trabalhei duro durante a recuperação e também este ano. Estes treinos e jogo de preparação ajudaram-me a ganhar mais confiança, mas quanto à condição física não tenho dúvidas de que estou preparado para esta época. Vou dar o máximo em cada jogo e treino. Os adeptos do Sporting podem estar tranquilos que o Antunes está bom."

Experiência



"Trago trabalho e vou tentar incutir essa mentalidade aos mais jovens, embora já tenha percebido que todos eles têm ambição e trabalham no máximo todos os dias."

Competição com Nuno Mendes





"Competitividade é boa para os dois. Ele é um jovem cheio de qualidade, não há nada que enganar, um jovem cheio de talento que vai dar muito ao Sporting e ao futebol português. No que puder vou ajudar pois lutamos pelo mesmo clube, o que for melhor para ele ou para mim será o melhor para o clube. Estou cá para ajudar."

Análise aos reforços

"Alguns já conhecia da liga espanhola, são jogadores com bastante qualidade e experiência. Encaixam bem neste plantel. São mais-valias que o plantel acolheu de braços abertos."

O que acha do sistema 3x4x3?



"É a mesma coisa, só temos de estar mais profundos. Por outro lado temos proteção nas costas. Talvez seja mais desgastante... ou não. Depende dos jogos, mas este sistema traz muitas vantagens à equipa"



Trabalho de Rúben Amorim

"Fala por si, no Sp. Braga e aqui o trabalho é bastante positivo. Começa uma nova época e novas ambições e estará preparado para isso. Aqui a ambição está no máximo todos os jogadores querem ganhar e vamos encarar cada jogo no maximo, tentando o maior número de pontos possível. Jogo a jogo, para conseguir os objetivos para o clube, para aumentar a confiança do grupo e aumentar a confiança e respeito das pessoas por esta equipa."

Regresso à Seleção?



"Não está encerrado, nunca esteve. Nunca vou dizer que nao à Seleção. Se for chamado, muito bem, se não, a vida continua. Tenho a noção que hoje é muito mais difícil, pois há muitos mais laterais-esquerdos. Aqui no Sporting há um. Por isso hoje o meu trabalho é mais focado no clube e o que vier agarrarei de braços abertos."