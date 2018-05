Centenas de adeptos reuniram-se junto ao Estádio de Alvalade para prestar o seu apoio aos jogadores do Sporting, isto na sequência dos graves ataques ocorridos na Academia de Alcochete esta tarde. No Twitter, o emblema leonino reconheceu o gesto e, com uma foto de alguns adeptos, colocou a frase "Obrigado".Refira-se que no meio dos adeptos se podia vislumbrar uma bandeira da Holanda, em apoio a Bas Dost, jogador que um dos alvos da fúria dos radicais que atacaram Alcochete . De resto, também se entoaram cânticos de apoio ao holandês, nomeadamente a adaptação da música Thunderstruck, dos AC/DC.