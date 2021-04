Adeptos vão dar força extra

Os jogos do campeonato regressam a Alvalade e por esse motivo o Sporting irá hoje contar com o apoio especial dos seus adeptos. A despeito de a partida com o Famalicão (20 horas) se disputar à porta fechada, através das redes sociais os sportinguistas estão a planear dar uma força extra à equipa, tanto à saída da comitiva da Academia de Alcochete, que alberga o habitual estágio antes dos jogos, como na chegada ao estádio, por volta das 18 horas. Como é natural nestas situações, o contingente das forças de segurança deverá também ser reforçado em ambos os locais.