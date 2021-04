Adeptos vão poder fazer exercício e ao mesmo tempo motivar a equipa do Sporting

O Sporting emitiu esta sexta-feira uma nota a explicar que vai passar a estar presente na rede social 'Strava' e que os adeptos que tenham gosto pelo exercício físico vão ali poder motivar a equipa de futebol.





O clube convida quem queira aderir a percorrer o maior número de quilómetros possível (a andar, a correr ou de bicicleta), partilhando fotos com a camisola do Sporting.No balneário da equipa treinada por Rúben Amorim haverá um ecrã com o número total de quilómetros atualizado, bem como as fotografias partilhadas pelos adeptos.Quando forem atingidos os 190.060 km, o Sporting compromete-se a plantar 1.906 árvores."Uma semana após a estreia na rede social Tik Tok, o Sporting Clube de Portugal lança agora um novo desafio a todos os Sportinguistas, que a partir desta sexta-feira vão poder contribuir para a motivação de todo o plantel principal de futebol nesta recta final da temporada.O Clube verde e branco passa a estar presente na rede social Strava, uma comunidade online, na qual se reúnem pessoas que partilham o gosto pelo exercício físico. Os Leões têm assim aberto, a todos os adeptos, um clube virtual com o propósito de reunir o maior número de quilómetros possível, de forma a demonstrar que todos os dias, em todas as ruas do país (e do Mundo), há Sportinguistas vestidos orgulhosamente com as cores do Sporting CP a correr, caminhar ou a andar de bicicleta.Para se juntar à comunidade basta apenas registar-se, seja pelo site www.strava.com ou descarregando a aplicação Strava, disponível tanto em iOS como em Android. Depois, deverá ir até ao separador "explorar" e procurar por Sporting CP – Onde Vai Um Vão Todos. De seguida deverá carregar em aderir e, a partir desse momento, sempre que for fazer exercício físico poderá registá-lo na aplicação, carregando em começar antes de iniciar o percurso e levando consigo o seu equipamento para o registo – pode ser o telemóvel ou o smartwatch.Todos os quilómetros percorridos por si vão somar-se automaticamente aos de todos os adeptos que integram a comunidade e poderá ainda tirar fotografias com o equipamento vestido e juntá-los ao resumo do percurso.Para que esta acção possa ser motivadora para o plantel e para os adeptos, o Sporting CP compromete-se a plantar 1906 árvores, depois da meta dos 190 060 km ter sido cumprida pela comunidade. O plantel terá um ecrã no balneário com o número de quilómetros atualizado, bem como as fotografias partilhadas pelos adeptos. Toda a iniciativa conta com apoio da Vitalis e da Associação Plantar uma árvore."