Adeus a Jordão: Frederico Varandas e Manuel Fernandes presentes no velório

As cerimónias fúnebres de Rui Jordão realizaram-se este sábado com a máxima reserva, recato e discrição, pedidas pela família do antigo jogador que faleceu na sexta-feira aos 67 anos.





A cerimónia limitou-se a familiares e amigos chegados, contando também com a presença de Frederico Varandas e de Manuel Fernandes.Recorde-se que neste sábado a família de Rui Jordão emitiu um comunicado em que sublinha que, a pedido do antigo jogador, não haverá lugar a exéquias.