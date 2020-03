Adiado Fado Solidário da Fundação Sporting

O Sporting anunciou em comunicado o adiamento da segunda edição do Fado Solidário da Fundação Sporting, inicialmente marcado para 28 de abril, numa decisão tomada "na sequência das recomendações da Direção-Geral da Saúde e da declaração do estado de emergência em Portugal devido à pandemia de COVID-19". Na nota emitida, os leões explicam que uma nova data será definida posteriormente, sendo que quem quiser poderá pedir o reembolso do valor do bilhetes já adquiridos.





"Procedimento para devolução do valor do bilhete para quem comprou através dos canais de venda do Sporting CP:- Deslocar-se ao local de compra e apresentar os bilhetes comprados até ao dia 28 de Junho;- Enviar os bilhetes comprados por carta, ao cuidado de Sporting Clube de Portugal, assim como os dados pessoais (Nome, Cartão de Cidadão; Número de identificação fiscal) e IBAN para reembolso, até ao dia 28 de Junho;- O reembolso será efectuado por transferência bancária.Procedimento para devolução do valor do bilhete para quem comprou através de outras entidades físicas:- Deslocar-se ao local de compra e apresentar os bilhetes comprados até ao dia 28 de Junho.Procedimento para devolução do valor do bilhete para quem comprou através da Ticketline:- Será contactado pela ticketline para devolução."