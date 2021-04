Adjunto de Amorim após o empate do Sporting: «Vai ser sempre a lutar até ao último minuto»

Carlos Fernandes, um dos adjuntos de Rúben Amorim, considerou que o Sporting teve "manifesta falta de sorte" no empate diante do Belenenses SAD mas destacou a crença da equipa leonina até ao apito final.





"Um bom jogo da nossa parte, com muitos remates, muitos ataques e muitos lances de golo. Foi manifesta falta de sorte, um penálti falhado... Realçar a entrega de uma equipa jovem que consegue reagir às adversidades. Vai ser sempre a lutar até ao último minuto. Realço a entreajuda de quem entrou, pois entrou para ajudar e vai ser sempre assim até ao fim", afirmou, na 'flash-interview', à Sport TV"Não sentimos isso. A equipa manteve-se ofensiva e confiante com bola, empurrou o Belenenses para trás, mantivemos a toada, mas não conseguimos marcar mais""Tem feito jogos fantásticos e o de hoje foi azar, foi uma tomada de decisão do momento. Realçar a reação dele""Não tem impacto [este empate]. O foco é vencer o próximo jogo. Estamos a sete pontos mas se estivermos a quatro, a dois ou a um não muda nada."