Adjunto de Keizer e os reforços do Sporting: «É preciso dar-lhes tempo»

O adjunto de Marcel Keizer, Roy Hendriksen, lamenta a derrota, e pede tempo aos adeptos do Sporting."Vimos muitos jogadores, cada um fez 45 minutos, mas o resultado não foi bom. Vimos coisas positivas nos primeiros 45 minutos, e até na segunda, mas houve alguma falta de disciplina e quando isso acontece é difícil jogar futebol", afirmou o holandês, à Sport TV, onde ainda pediu tempo para os reforços: "Temos de dar-lhes tempo. Eles são bons e mais tarde vão mostrar isso".Confrontrado com a possibilidade do Sporting conquistar o título, o técnico revelou-se cauteloso. "Temos de esperar para ver o mercado. Depois vamos ver", acrescentou ainda dizendo que não é a pessoa indicada para falar sobre Bruno Fernandes.