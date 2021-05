Adjuntos de Rúben Amorim emocionados: as mensagens da dupla mais nova da Liga

Chamam-se Adélio Cândido e Carlos Fernandes, têm 24 e 26 anos, respetivamente, e por isso são os adjuntos de campo mais novos de todo o campeonato 2020/21. Os braços direito e esquerdo de Rúben Amorim também fizeram parte do 19.º título do Sporting, deixando, nas suas redes sociais, testemunhos fortes e demonstrativos de um ano duro, mas feliz.





"Jogo a jogo, treino a treino, ação a ação. Quando a fome é enorme e a crença se agiganta somos todos capazes de em grupo alcançar qualquer objetivo. De Luanda para o Mundo, obrigado a todos que tornaram isto possível", atirou Adélio, no Instagram, não esquecendo a suas raízes angolanas - foi lá que nasceu."Há dois anos, desempregado e com perspectivas difíceis, tomei decisões assumindo todos os riscos que elas podiam trazer. Quem me conhece sabe que nao havia outra hipótese: espírito de sacrifício e lealdade foram e são o meu dia-a-dia. De treinar Petizes para o cumprir de um sonho: ser Campeão Nacional! Um obrigado é pouco para todos os que me ajudaram nesta nossa conquista", escreveu Carlos Fernandes, que tal como Adélio se juntou a Amorim no Casa Pia, não mais o largando.