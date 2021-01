Administrador da SAD e os falsos positivos no Sporting: «Quis o acaso que nessa jornada houvesse um FC Porto-Benfica»

O Sporting voltou a manifestar o seu desagrado com a atuação da Unilabs no processo dos falsos positivos de Nuno Mendes e Sporar. Desta feita através do seu administrador da SAD, André Bernardo, os leões recordaram que por esse motivo a dupla falhou a receção ao Rio Ave (Liga), numa jornada em que, entre outros jogos, se jogou o FC Porto-Benfica, no Estádio do Dragão.





«Perderam-se três dias inutilmente»: a história em torno dos "falsos positivos" de Nuno Mendes e Sporar «Perderam-se três dias inutilmente»: a história em torno dos "falsos positivos" de Nuno Mendes e Sporar

A carregar o vídeo ...

"Os erros acontecem, e quis o acaso que ao Sporting CP acontecessem em dois jogadores numa amostra de 30, desafiando o estatisticamente provável. E quis o acaso que ocorresse no jogo com o Rio Ave FC quando nessa jornada se disputava o clássico FC Porto vs. SL Benfica", escreveu André Bernardo, em editorial no Jornal Sporting, reforçando a posição já assumida por Frederico Varandas que o lateral e o avnaçado "não têm Covid-19"."O que é verdade é que Nuno Mendes e Sporar não têm COVID-19, tal como comprovado pelos três testes negativos adicionais que foram efetuados. E o que também é verdadeiro é que o diretor clínico da Unilabs enviou ao Sporting CP um e-mail em que reconhecia esse facto. Assim como são verdadeiras as suas declarações em que 'tudo o que se passou depois daí (o ter validado os testes iniciais) não faço ideia. Não fomos contactados'. Ora, como o e-mail supra-referido atesta, o conteúdo desta declaração é falso, mas neste caso não tem nada de positivo. Ele não só foi contactado como aliás respondeu… até que deixou de responder", acrescentou o dirigente, rematando: "Também verdadeiro é o e-mail enviado pela Direcção-Geral da Saúde a este director, às 13h30 de terça-feira – dia do jogo do Sporting CP vs. FC Porto –, a solicitar a confirmação do conteúdo do anterior e-mail que mencionei, assim como é verdadeira a ausência de resposta por parte do mesmo".A este propósito, e comoadiantou esta quinta-feira, ados dois jogadores do Sporting.