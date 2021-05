Adrien e a despedida de João Pereira: «Merecias um estádio cheio!»

Adrien Silva, antigo médio do Sporting, publicou no Instagram uma mensagem de despedida a João Pereira, que se retirou ontem dos relvados, depois do triunfo do Sporting frente ao Marítimo por 5-1.





"Agradeço ao futebol por me ter dado amigos como tu! A tua entrega e profissionalismo devem servir de exemplo. Parabéns pela tua carreira, merecias um estádio cheio!", escreveu Adrien, que agora veste as cores da Sampdoria.Recorde-se que João Pereira conquistou, aos 37 anos, o título de campeão nacional pelo Sporting, na mesma época em que também contribuiu para a conquista da Taça da Liga. Quando questionado acerca da possibilidade de ocupar um cargo na estrutura do Sporting, João Pereira disse que "ainda nada está definido", e que é algo que "o Hugo Viana e o presidente terão de falar na altura apropriada".