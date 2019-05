Adrien e o caso Alcochete: «Tenho a certeza que jogadores já esqueceram»

Adrien Silva, ex-médio do Sporting, marcou presença no Estádio do Jamor para assistir à final da Taça de Portugal e, na antevisão ao jogo, elogiou os jogadores leoninos, acreditando que os incidentes de Alcochete ficaram para trás."Tenho a certeza que já esqueceram pelo que produziram durante o ano. Já ganharam um título e estão a lutar pelo segundo", disse aos jornalistas.Embora não tenha sido campeão, a equipa de Alvalade fez uma boa temporada, segundo o internacional português. "O Sporting fez uma época positiva. Tenho de dar mérito a todo este grupo. Espero que acabe em grande", referiu.Sobre a partida, o internacional português espera, claro, ver a celebração pintada a verde e branco. "Espero que acabe com a nossa festa, mas acima de tudo é um dia especial. É a primeira vez que vejo da bancada uma final da Taça. É sempre especial pelo que temos vindo a viver dentro de campo. Agora, sentir o dia fora de campo é especial", salientou.Adrien falou ainda da forma como se sofre no jogo das bancadas. "Como já não represento o Sporting, não se sofre tanto, mas como quero que o clube ganhe, vai ser um jogo tenso. Quando começar, acredito que me vá sentir de forma diferente", adiantou, considerando que na final "tudo pode acontecer."Sobre o fim do jejum, no que toca a campeonatos nacionais, o médio, que está emprestado pelo Leicester ao Monaco, não tem uma resposta concreta, mas confia no futuro. "É uma questão bastante complicada, nem sempre há um segredo. É preciso muita sorte. Em breve, será do Sporting", disse.Adrien falou ainda do desfecho da edição da Liga desta temporada. "Temos de dizer que o Benfica foi um justo campeão. Foram eles que levantaram o troféu", finalizou.