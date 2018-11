O antigo capitão do Sporting e agora jogador do Leicester de Inglaterra, Adrien Silva, foi presença notada ontem no Estádio José Alvalade, onde assistiu, juntamente com a mulher e os filhos, à vitória do Sporting frente ao Chaves. Adrien aproveitou os dias de folga dados pelo treinador dos foxes para se deslocar a Portugal. Refira-se que o Sporting gostaria de contar com o médio, mas o seu ordenado é absolutamente proibitivo.