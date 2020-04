Adrien recorda formação em Alcochete: «Mesmo quem não entra ali sportinguista, acaba por sê-lo»

Adrien Silva, atualmente no Monaco por empréstimo do Leicester City, reconheceu no Instagram a vontade de voltar a jogar de leão ao peito, depois de ter cumprido a formação em Alcochete e chegado a capitão do Sporting, o internacional deixa aberta a porta do regresso.





"Mesmo quem não entra ali sportinguista, depois acaba por ser. Voltar ao Sporting? Nunca escondi que sim, gostaria. Infelizmente no futebol não depende só da vontade do jogador. É difícil as pessoas perceberem. É preciso estabilidade. Só assim o Sporting vai levantar-se. Não vale a pena dar a volta ao Mundo. A maior alegria dos jogadores é entrarem ali dentro e mostrar qualidade e fazer com que as pessoas que vão ao estádio disfrutem e vibrem com o jogo", afirmou Adrien, acrescentando que existe também uma ligação familiar: "Os meus filhos são sócios. Sentiram logo muito cedo. O Santiago com 3 anos ia ao estádio, muitas vezes ao balneário comigo, ao campo no final dos jogos. O Tomás também chegou a ir umas vezes. Ficou-me marcado."O médio explicou ainda como viveu os primeiros meses em Leicester, depois da inscrição na FIFA ter falhado por alguns segundos. "Recorremos à FIFA, foi um processo de dois meses. Estar num hotel em Leicester, em que a comida é diferente da de Portugal, longe dos meus filhos, da minha mulher e de toda a família e amigos… Foi um momento muito complicado. Durante dois meses não sabíamos se a transferência ficava sem efeito ou se podia treinar com o clube. Tinha de treinar sozinho com o meu irmão. Até que as coisas foram definitivamente decididas, que não podia ser inscrito, e a partir daí com o Leicester fizemos um plano de treinos. Duas vezes por dia, sem folgas… Era sempre melhor saber que não podia do que ficar na dúvida do que podia acontecer", referiu Adrien.Outro problema prendia-se com a baixa posição na hierarquia do Leicester. Longe da titularidade e a ver o Mundial’2018 por um canudo… "Claude Puel não contava comigo e tinha em mente ir para o Mundial. Estava a ver as coisas mal paradas, mas continuei a fazer o que devia. Dois jogadores da minha posição lesionaram-se e tive essa oportunidade forçada e a partir daí não a larguei mais e consegui ser chamado pelo míster Fernando Santos. Depois de um ano e meio terrível, ter conseguido ir ao Mundial foi das coisas mais significativas."