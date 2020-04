Adrien recorda início de carreira no Sporting

Numa fase em que o regresso de Adrien ao Sporting está na ordem do dia, o internacional português deixou um claro sinal que vê com agrado esta possibilidade numa partilha realizada no Instagram. "O início da carreira no Sporting", escreveu o médio, de 31 anos, legendando assim uma fotografia sua jogando no Estádio José Alvalade.





Ver esta publicação no Instagram #Tbt O início da carreira no @sportingclubedeportugal #SportingCP Uma publicação partilhada por Adrien Silva (@adriensilva23) a 23 de Abr, 2020 às 8:37 PDT

O jogador está cedido ao Monaco mas o seu passe continua a pertencer ao Leicester, clube onde nunca se conseguiu impor. Recorde-se que o contrato termina em junho de 2021, logo em dezembro Adrien fica livre para definir o seu futuro.