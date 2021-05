Adrien relembra "triunfo épico" de 2015: «Um dos dias mais especiais da minha vida»

Adrien Silva, antigo jogador do Sporting, atualmente a defender as cores da Sampdoria, aproveitou uma publicação na sua página de Instagram para recordar o "triunfo épico" do Sporting frente ao Sporting de Braga em 2015, que culminaria na vitória da equipa de Alvalade (3-1 nas grandes penalidades).





"Neste dia, há seis anos, vivi um dos dias mais especiais da minha vida, a conquista da minha 4ª Taça de Portugal. Um triunfo épico na Taça de Portugal com o Sporting que provou que quem luta e acredita até ao fim é recompensado", lembrou o jogador.Recorde-se que Cédric Soares foi expulso logo aos 15 minutos dessa partida, situação que complicou a vida ao Sporting. O Sp. Braga já vencia por 2-0 aos 25 minutos, mas Slimani aos 84' e Montero aos 92' conseguiram empatar e levar o jogo para prolongamento.A publicação foi comentada por antigos colegas de equipa do jogador, como Diego Capel, William Carvalho ou André Martins.