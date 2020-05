Adrien: «Sporting é possibilidade mas nem sempre a nossa vontade determina a decisão final»

Adrien tem mais um ano de contrato com o Leicester, mas quer deixar o clube inglês e admite que o regresso a Alvalade está nos seus planos. "Já se falou muito nisso, algumas notícias pela minha boca e outras não, mas admito que é uma possibilidade. No entanto nem sempre a nossa vontade determina a decisão final", afirmou o médio numa entrevista concedida ao programa 'Jogo Aberto', transmitido na SIC, onde recordou a sua situação contratual: "Tenho mais um ano de contrato com o Leicester e vou reunir-me com eles para saber se me querem recuperar, prolongar o empréstimo ou acertar a desvinculação".





O internacional português também comentou a decisão de não se concluir o campeonato em França e, apesar de admitir que tinha "vontade" em continuar a representar o Monaco na derradeira fase da temporada, revelou estar de acordo com a decisão tomada pela Federação Francesa de Futebol. "O que se tem passado é para levar a sério, e na minha opinião tomaram uma boa decisão", acrescentou o jogador que vê com alguma apreensão o regresso da competição a Portugal: "Neste momento é impossível proteger a 100% as pessoas e, neste caso, os atletas de desportos coletivos. É impossível garantir a sua segurança, por isso vejo com alguma reserva essa decisão...mas cada um no seu posto a tomar as decisões". O futebolista também comentou o facto das partidas serem disputadas à porta fechada, e reconheceu que é uma situação que "tira encanto" ao futebol.Cedido ao Monaco, o internacional português também reconheceu que o seu rendimento na próxima época será decisivo para voltar à Seleção Nacional. "Não tenho sido chamado após o Mundial pois as coisas não correram bem no Leicester uma vez que não contava para o treinador. Contudo, não foi essa a comunicação que me transmitiram quando cheguei e fiquei lá até janeiro quando o Monaco me contactou. O próximo ano vai ser decisivo para voltar a essa lista", concluiu.