Adrien: «Sporting é uma possibilidade mas não depende apenas de mim»

Adrien Silva voltou a manifestar o desejo de voltar ao Sporting. Numa entrevista concedida à 'France Football', o médio abordou o futuro e mostrou total disponibilidade de regressar ao clube do seu coração.





"Sim, o Sporting é uma possibilidade, mas não depende apenas de mim. Quando um clube ou um treinador nos desejam as coisas tornam-se mais fáceis e isso é o mais importante", afirmou Adrien que ainda revelou que pretende falar com o Leicester para definir o seu futuro.O jogador ainda recordou a conquista do Euro-2016 e manifestou o desejo de voltar às escolhas de Fernando Santos. "A seleção está sempre perto do nosso coração, e depois de lá irmos não pensamos em outra coisa. Mas também sei que para ser chamado tenho de jogar com regularidade", revelou.