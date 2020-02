Advogado de Bruno de Carvalho ao ataque: «Quem levará com um processo?»

O advogado de Bruno de Carvalho, Miguel Fonseca, procurou desvalorizar o depoimento de William Carvalho, e até garantiu que está desejoso de ouvir Frederico Varandas para poder agir judicialmente.





"Estou curioso para ver quem levará com um processo? Será o Frederico Varandas? O João Rolin Duarte? O Virgílio Abreu? Uma coisa é certa até agora, o homem não viu facto nenhum, mas cá estarei para lhe dizer bom-dia", afirmou o causídico, que ainda comentou o depoimento de William Carvalho sobre a alegada ordem para a vandalização dos carros dos jogadores: "Esse gostei mais, pois a testemunha disse que o telefonema foi desmentido."Para Miguel Fonseca, o testemunho de André Geraldes "acabou com o julgamento". "A única coisa que o Ministério Público tinha de palpável era esse depoimento, e esse depoimento acabou com as fantasias. A farsa acabou", sublinhou.