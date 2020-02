Advogado de Bruno de Carvalho e a sutura de Bas Dost: «O 'boneco' era com o sangue a escorrer» 

Miguel Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho, disse à saída de mais uma sessão do julgamento do ataque à Academia do Sporting não ter ficado surpreendido com o depoimento de Frederico Varandas, agora presidente dos leões e à data dos factos médico do clube. Acusou-o mesmo de mentir.





"Quem mente sob juramento comete um cime. Ele não sendo testemunha não prestou juramento. Faltou à verdade... largo! Põe quase 50 pessoas a mentir. Coloquei a questão se não estaria de camuflado militar. Identificou-se como médico militar, devia estar a usar camuflado, por isso ninguém o viu. Senão vou ser obrigado dizer que mentiu", disse o advogado."Não correu nem bem nem mal", acresenta, quando questionado sobre o conteúdo do depoimento. "Um homem que nem se lembra que foi pronunciado numa ação que decorre entre Bruno de Carvalho e o Sporting... Era de esperar alguma coisa.""Estamos à espera que seja escorraçado como a escumalha que ele tem falado. Decorou onde estavam os adeptos que assobiaram os jogadores, mas não se lembra de num jogo, com a equipa a ganhar 4-0, do que 40 mil pessoas lhe estavam a chamar", prosseguiu."Ele nem conseguiu decorar a frase... Está na acusação e ele nem conseguiu decorar a frase que o mandaram dizer. Isto é que chegou a presidente do Sporting", frisou.Miguel Fonseca contou que Bruno de Carvalho queria falar logo no primeiro dia. "O meu constituinte por vontade dele já tinha falado no primeiro dia; estávamos uma semana a ouvir o seu depoimento. Cheguei a um acordo com ele: primeiro ouvir o que há e selecionar o que não interessa. Este depoimento de hoje não é surpresa nenhuma, o meu constituinte conhece este indivíduo desde 2013."E continuou, no mesmo tom, referindo-se a Varandas. "Repararam que a especialidade de Medicina que ele disse? Fala numa doença do Bas Dost, diz que a grande maleita não foram os pontos. Foi a doença dos 7 milhões de euros para correrem com ele e ele nem vir depor? Ficamos à espera de ver qual era a doença do Bas Dost", frisou. "Sei o que dói. Dói que alguém contra as instruções dele tratasse do Bas Dost, porque o 'boneco' [a fotografia] era com o sangue a escorrer."