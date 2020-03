Advogado de Bruno de Carvalho elogia MP e lança repto a Rogério Alves: «Acabar com o circo»

O advogado de Bruno de Carvalho elogiou esta quarta-feira a procuradora do Ministério Público que, nas alegações finais do julgamento do ataque à Academia de Alcochete, pediu a absolvição do antigo presidente do Sporting, por não haver provas de autoria moral dos ataques.





"É um dia de vitória para a justiça e para o Ministério Público. O Ministério Público infelizmente tem estado visto envolvido em coisas que pouco dignificam a instituição mas hoje viu-se que há procuradores com coluna, que não vergam, que não cedem a chantagens nem a ordens que recebem das hierarquias. O que a senhora procuradora mostrou hoje é que há homens e mulheres íntegros no Ministério Público", considerou Miguel Fonseca.O advogado contou que Bruno de Carvalho "ficou surpreendido". "Depois de sofrer um assassinato de caráter permanente até agora, vindo das mais altas instâncias deste país, encontrar alguém dentro do Ministério Público que depende de um ordenado para sustentar a família dizer o que a senhora procuradora aqui disse... Eles são poucos mas estão lá, o Ministério Público tem homens e mulheres assim."Miguel Fonseca explicou depois que Bruno de Carvalho quer regressar ao Sporting. "Ele quer ser reinstituído na qualidade de sócio, nunca devia ter deixado de o ser. Apesar de estarem ações judiciais a decorrer, quem manda atualmente no Sporting, um sócio chamado Rogério Alves, que ponha mão na consciência. Quando este processo chegar ao fim... Está na hora de acabar com o circo que montaram e tomar a decisão que o presidente da mesa da Assembleia Geral pode tomar."Sobre o regresso à presidência "cada coisa a seu tempo". "Voltar como sócio é imprescidível. O resto logo se vê. Ele nunca devia ter deixado de ser sócio", finalizou.