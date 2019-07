Advogado de Bruno de Carvalho fala em "apoio massivo" ao ex-presidente na AG

Mais uma AG com um inequívoco e estrondoso apoio massivo ao Presidente Bruno de Carvalho.

Miguel Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho, referiu que o ex-presidente do Sporting está a ter um "apoio massivo" na Assembleia Geral deste sábado, na qual é apreciado o recurso acerca da dua expulsão de sócio do clube."Mais uma AG com um inequívoco e estrondoso apoio massivo ao Presidente Bruno de Carvalho. Os resultados anteriores têm sido uma farsa indesmentível... Feitos de Honra - Leais ao Sporting, SEMPRE juntos", escreveu o advogado nas redes sociais.Pode seguir tudo o que se passa na AG leonina aqui