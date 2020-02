Advogado de Bruno de Carvalho garante: «Pinto da Costa vai testemunhar»

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, é, possivelmente, o nome mais sonante entre as testemunhas arroladas por Bruno de Carvalho e Miguel Fonseca, advogado do ex-líder do Sporting, assegurou a Record que o responsável máximo dos dragões tem presença garantida no Tribunal do Monsanto.





"Vai testemunhar. E nem vai pedir para ser ouvido no Porto. Vai mesmo ao Tribunal do Monsanto", garantiu o causídico, explicando, porém, que até ao dia do testemunho, que está apontado para 18 de fevereiro, pode acontecer algo: "Estamos a falar de uma pessoa com mais de 80 anos, não sabemos como vai acordar, se terá condições para ir ao Tribunal."Já sobre o testemunho de Bruno de Carvalho, Fonseca referiu à saída da 27ª sessão, ontem, no Monsanto, que "por vontade dele já tinha falado no primeiro dia", mas será o último. "Estávamos uma semana a ouvi-lo. Cheguei a um acordo com ele: primeiro ouvir o que há e selecionar o que não interessa", disse.Até lá já estão definidas algumas testemunhas que irão falar a pedido de BdC. No próximo dia 14, de tarde, irá testemunhar Alexandre Godinho, ex-vogal do anterior Conselho Diretivo sportinguista e um dos homens-fortes do destituído presidente. Também vão falar os capitães das modalidades, Carlos Carneiros (andebol), Ângelo Girão (hóquei em patins), João Pinto (hóquei em patins) e Miguel Maia (voleibol). No próximo dia 18, outro nome sonante: Carlos Vieira, ex-vice-presidente dos leões.