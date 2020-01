Advogado de Bruno de Carvalho: «Ou mentiu o Bruno Fernandes ou mentiu o sr 'encomendador'»

Miguel Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho, comentou esta manhã, em Monsanto, antes do início da 18.ª sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete, o depoimento de Jorge Jesus - a quem apelidou de 'encomendador' - e concluiu, com base nas declarações do técnico, que os capitães do Sporting - William Carvalho e Rui Patrício - queriam sair do clube "desde o início da época 2017/18".





"O meu desabafo 'aleluia' não tem a ver com o arguido 'Aleluia'", começou por esclarecer o causídico. "Quando disse 'aleluia' é que finalmente, desde o início da época 2017/18, ficámos a saber que efetivamente os dois capitães do Sporting queriam sair. E vendeu-se sempre a ideia que foi o presidente ou a administração que não deixaram. Quando tenho aquele desabafo é que finalmente se percebe por que é que pareceu em determinadas alturas da época que andava alguém a arrastar os pés dentro do balneário."E especifica depois o que quis dizer: "É na parte em que Jorge Jesus confirma que eles não são transferidos no início da época por intervenção e imposição direta dele. Isso explica muita coisa ao longo da época", refere. "Finalmente percebermos por que não andavam bem dispostos com o clube e por que ainda hoje não estão bem-dispostos. E quando vocês ouvirem o William Carvalho vão perceber que a indisposição dele é maior do que a do Rui Patrício. Mas a explicação é essa, alguém os obrigou a ficar no clube e não foi a administração da SAD."Depois, prosseguiu na análise ao depoimento do antigo treinador dos leões. "O Bruno Fernandes, que é um jogador que eu nem gosto nem desgosto (é o atual capitão), disse aqui que falou com o presidente depois daquilo [ataque]... O sr 'encomendador' esqueceu-se que não foram os jogadores todos [que se tinham recusado a falar com Bruno de Carvalho], pelo menos esse disse que tinha falado com o presidente e obviamente que outros também falavam. A surpresa dele foi quando foi confrontado com as mensagens que mandaram ao presidente ao intervalo do jogo com o Aves, isso é que ele não sabia."Sobre a alteração da hora do treino, Miguel Fonseca considera a questão "irrelevante". "Em bom rigor, para mim e para o processo é indiferente se o treino estava marcado para de manhã ou para a tarde. Se fosse na quarta-feira, quem decidiu ir à academia não ia? Isso é uma coisa que só a comunicação social está a dar ênfase. É irrelevante. Porque na tal reunião de segunda-feira ninguém sabia até quando ia dar treino, se era despedido nessa noite, na terça de manhã ou a seguir."Ainda sobre essa reunião, Jorge Jesus disse que não falou, mas o advogado duvida. "Dá a sensação que o senhor Jorge Jesus conseguiu estar numa reunião com a administração calado. Eu não estava lá mas estamos a falar de uma figura que nem aqui consegue estar calado na altura em que é para estar calado. Eu também tenho dificuldades em estar calado... Imaginem o Jorge Jesus duas horas calado a ouvir três administradores da SAD a dizerem que ia ser despedido..."Miguel Fonseca admite que havia animosidade entre os capitães e o presidente, "mas não era com o plantel todo". "O Jorge Jesus podia ter indicado alguém que tivesse dito que não queria falar com o presidente [depois do ataque]. Ou mentiu o Bruno Fernandes nesse aspeto ou mentiu o senhor 'encomendador'. Se há um que diz que esteve a falar com o presidente depois do ataque..."O advogado, que garante que o seu constituinte está "tranquilo", não afirma perentoriamente que que os jogadores aproveitaram o sucedido para rescindir. mas... "Isto é factual, prescindiram de um prémio de meio milhão de euros e foi cada um à sua vida. Outros entenderam ficar na vida que tinham e outros, os híbridos, foram à vida deles e voltaram à vida que tinham."