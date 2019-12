Advogado de Bruno de Carvalho: «Primas-donas pediram para nem sequer pôr cá os pés»

O advogado de Bruno de Carvalho, Miguel Fonseca, saiu muito satisfeito do Tribunal de Monsanto esta tarde, depois de ouvir o testemunho de Nélson Pereira, no encerramento da nona sessão do julgamento do ataque à Academia. O defensor do ex-presidente do Sporting concluiu mesmo, em declarações à Sport TV: "Este ninguém o comprou. Já tinha ficado com a mesma sensação do Manuel Fernandes."Convidado a esclarecer a afirmação e concretamente se estaria a referir-se a algum tipo de pressões por parte da atual estrutura do Sporting sobre outras testemunhas, o advogado deixou o que parece ter sido uma indireta aos jogadores do Sporting que estão convocados para testemunhar na próxima semana e não querem cruzar-se com os agressores em tribunal, tendo o clube pedido para serem ouvidos ou por videoconferência (via Skype), ou através de vídeo a partir de outro tribunal ou ainda em Monsanto mas sem os arguidos na sala de audiências.Em causa estão os oito jogadores do Sporting que estavam na Academia a 15 de maio de 2018 e continuam a representar os leões: Wendel, Mathieu, Acuña, Battaglia, Luís Maximiano, Coates, Ristovski e Bruno Fernandes. A juíza, Sílvia Pires, vai deliberar até esta sexta-feira sobre a questão.No contexto dos elogios a Nélson Pereira, Miguel Fonseca fez o contraponto com o que classificou de… primas-donas. "Ele é funcionário do Sporting… Basta ver umas primas-donas que pediram para nem sequer pôr cá os pés porque, coitadinhos, continuam a ter medo. Este [Nélson] é funcionário do Sporting e, como se vê, anda de cabeça levantada. Não precisa de ter medo. E estava lá", disse o advogado de Bruno de Carvalho, a propósito do ataque à Academia.