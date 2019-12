Advogado de Bruno de Carvalho: «Quem viram a rir-se num ataque terrorista? Frederico Varandas»

Miguel Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho, falou à entrada para ado julgamento do ataque à Academia de Alcochete e não poupou Frederico Varandas, atual presidente do Sporting e médico do clube à data dos factos. O causídico diz que o médico "apareceu a rir-se" durante "um ataque terrorista"."Aquele alarme foi posto a tocar para alguém aparecer a rir-se num vídeo fabricado. Qual foi a pessoa que viram a rir-se num ataque terrorista? Frederico Varandas!", começou por dizer Miguel Fonseca.E prosseguiu, sobre o papel do clínico naquele dia. "Então o que fez o médico do clube? Não foi visto e houve pessoas a precisar de assistência; apareceu a rir-se, com um alarme de incêndio ativo. Se me estiver a rir para si, talvez consiga adivinhar o que estou a pensar", sublinhou. "A que é que achou tanta piada? Também deverá vir aqui depor. Alguém perdeu e alguém ganhou com isto. Interessa-me saber o que é que uma pessoa, a seguir ao Jorge Jesus com a maior responsabilidade no balneário, andou a fazer durante duas ou três horas? Onde é que ele está hoje? Para mim é importante, para saber o que é que aconteceu", alertou.Sobre o testemunho de Ricardo Gonçalves, o chefe de segurança do Sporting, ficou satisfeito. "Conseguiu ser objetivo no que transmitiu. Interessa-nos ver o que o tribunal está a escrever e quando escreve. As juízas conseguiram ter o discernimento do que foi objetivo e do que foi farsa. Estou otimista, só há que esclarecer questões pormenor como entradas, saídas, controlos, onde estavam as câmaras..."A reunião que teve lugar na véspera do ataque, entre Bruno de Carvalho e staff do futebol profissional, onde o então líder leonino terá perguntado quem estava com ele, acontecesse o que contecesse, também está, em seu entender esclarecida. "Interessou-me exatamente aquilo que a juíza apontou. Só um homem que comanda outros homens percebe o que foi dito. E esta juíza parece que foi à tropa, com o devido respeito, elas perceberam o que aquilo quis dizer. Interessa-me o que elas apontaram."O causídico não conta, por isso, voltar à questão. "Essa reunião está mais do que esclarecida. O que foi transmitido foi o que aconteceu. O problema é quando se põem a fazer interpretações do que é objetivo. O tribunal entendeu que foi uma frase dita num determinado contexto, havia um troféu a ganhar, 'ou estão comigo ou não estão comigo', normal. É exatamente como ir à guerra."