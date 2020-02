Advogado de Mustafá diz que líder da Juve Leo vai revelar onde estava no dia do ataque

Mustafá foi esta quarta-feira ilibado do ataque à Academia de Alcochete pelo arguido Tiago Silva, cujo depoimento foi hoje ouvido no Tribunal de Monsanto. Segundo afirmou Tiago silva, também conhecido por Bocas, Mustafá não sabia da ida a Alcochete, a 15 de maio de 2018. O arguido afirmou ainda em tribunal que escreveu a Mustafá na prisão por ter traído a sua confiança.





À saída do tribunal, Rocha quintal, advogado de Mustafá, mostrou-se satisfeito com "a verdade que está a vir ao de cima"."Ele [Mustafá] não está aliviado, nem pode ficar. Conforme muito bem foi hoje aqui dito, fica uma mágoa. De César o que é de César, quando as pessoas têm responsabilidades elas têm de as assumir, quando não têm responsabilidades têm de ser ilibados, porque esse sempre foi o apanágio de Nuno Mendes, em todas as circunstâncias dele", afirmou Rocha Quintal."Isto não é uma batalha, é um episódio lamentável na história do desporto português, nomeadamente do Sporting, em que o que se está aqui a apurar é a verdade e não uma narrativa que foi criada à volta de uma circunstância que em nada tem a ver com aquilo que é a verdade. O julgamento procura a verdade, apurar de facto o que aconteceu. Não são narrativas que vem a ser criadas para dar uma dimensão que não é aquela que ao longo do tempo foi alimentada", referiu."Aquilo que aconteceu é grave, tem de ser analisado pelo tribunal nesses sentido, mas não é aquilo que criaram. A nossa estratégia sempre foi trazer a verdade e fazer a prova, que nunca foi feita. O meu cliente foi julgado antes de ser feito o julgamento. Essas circunstâncias nunca podemos esquecer. Ele foi julgado como traficante de droga, antes sequer de ser produzida prova, entre outras", afirmou, mostrando-se confiante: "A Justiça é cada vez mais um caminho muito longo para correr, mas julgo que chegaremos lá. Do ponto de vista da defesa, o que está a ser produzido em prova até agora reflete a total ausência de responsabilidade do meu cliente. Ele falará no dia 26 e explicará onde estava."