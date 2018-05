Continuar a ler

Pedro Madureira referiu que na sessão de segunda-feira o juiz de Instrução Criminal irá prosseguir com audição dos advogados sobre as medidas de coação a aplicar, sendo que durante este domingo apenas um teve oportunidade de o fazer.



O defensor perspetivou ainda que durante o dia de segunda-feira possam também ser já conhecidas as medidas de coação a aplicar aos 23 arguidos.



Antes desta intervenção dos advogados foi ouvido o Ministério Publico, que defendeu a prisão preventiva de todos os arguidos, invocando "perigo de fuga, perigo de perturbação do decurso do inquérito", "perigo da continuação de atividade criminosa" e "perturbação da ordem pública".



"Pessoalmente, não me parece justo, porque eu sempre disse, no meu modesto entender, que há ali crimes que não se encontram com os pressupostos preenchidos, até mesmo o mais grave", considerou o defensor.



Os Pedro Madureira referiu que na sessão de segunda-feira o juiz de Instrução Criminal irá prosseguir com audição dos advogados sobre as medidas de coação a aplicar, sendo que durante este domingo apenas um teve oportunidade de o fazer.O defensor perspetivou ainda que durante o dia de segunda-feira possam também ser já conhecidas as medidas de coação a aplicar aos 23 arguidos.Antes desta intervenção dos advogados foi ouvido o Ministério Publico, que defendeu a prisão preventiva de todos os arguidos, invocando "perigo de fuga, perigo de perturbação do decurso do inquérito", "perigo da continuação de atividade criminosa" e "perturbação da ordem pública"."Pessoalmente, não me parece justo, porque eu sempre disse, no meu modesto entender, que há ali crimes que não se encontram com os pressupostos preenchidos, até mesmo o mais grave", considerou o defensor.Os 23 arguidos estão indiciados por vários crimes, nomeadamente sequestro, ofensa à integridade física qualificada, introdução em lugar vedado ao público, dano com violência, terrorismo, resistência e coação sobre funcionário.

Imagens dos suspeitos das agressões aos jogadores do Sporting à chegada ao tribunal do Barreiro

O Tribunal do Barreiro deu este domingo por concluído os trabalhos no âmbito da inquirição de 23 envolvidos nos incidentes na Academia do Sporting, em Alcochete, prosseguindo na segunda-feira as alegações dos advogados dos arguidos sobre as medidas de coação.Os trabalhos, que tiveram início às 14 horas, foram suspensos por volta das 16H40 e irão ser retomados na segunda-feira, pelas 9H30, disse aos jornalistas o advogado Pedro Madureira, que representa três dos arguidos envolvidos.

Autor: Lusa