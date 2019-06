AEK aponta a Geraldes

Fora dos planos de Marcel Keizer, Francisco Geraldes deverá deixar o Sporting neste mercado de transferências. De momento, o clube que está mais perto de avançar com uma proposta concreta pelo médio é o AEK Atenas, que será orientado por Miguel Cardoso. Geraldes trabalhou com o técnico português no Rio Ave, em 2017/18, naquela que foi a época mais consistente da sua carreira: 38 jogos e 4 golos. O possível reencontro, agora na Grécia, é encarado com muito agrado por ambos, pelo que a direção do AEK está disposta a fazer um esforço para garantir o concurso do jogador. Geraldes, de 24 anos, tem contrato até 2021 e cláusula de 45 milhões de euros. Em 2018/19 saiu do Eintracht sem jogar devido a lesão. Com Keizer, só fez 17 minutos distribuídos por três partidas.