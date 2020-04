Afastamento do Sporting das provas da UEFA só em última instância

O incumprimento do Sporting ao Sp. Braga poderá, no limite, fazer com lhe seja negado o licenciamento para participar no campeonato e nas competições europeias na próxima temporada, devido às regras do fair play financeiro.





Segundo foi possível apurar, no entanto, os dirigentes leoninos não estão preocupados com a situação, pois esta penalização só é aplicada em último recurso, o que ainda não se verifica no atual processo. Relembre-se ainda que, devido à situação criada pela Covid-19, a UEFA optou por dilatar os prazos do fair play financeiro, uma almofada adicional provocada pela pandemia.