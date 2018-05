Rui Patrício num retiro espiritual na Alemanha

Ao contrário do que foi veiculado pela RAI Sport esta terça-feira , Rui Patrício não se encontra em solo italiano, nem efetuou exames médicos no Nápoles.sabe que o internacional português seguiu de Lisboa para Frankfurt e não para Roma, conforme a informação adiantada na imprensa transalpina.Recorde-se que o guardião leonino foi 'apanhado' pela SportTV no Aeroporto de Lisboa logo pela manhã, por volta das 7:30.