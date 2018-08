O Sporting disputa hoje o último jogo de pré-temporada, frente ao Empoli, para o Troféu Cinco Violinos. Esta é a 7ª edição do torneio e os verdes e brancos defrontam pela quarta vez uma equipa italiana, depois das participações de Fiorentina (2013 e 2017), Lazio (2014) e Roma (2015).

Com o Empoli, a equipa de José Peseiro vai tentar manter a invencibilidade no troféu que homenageia Peyroteo, Vasques, Albano, Jesus Correia e José Travassos, já que conquistou todas as seis edições anteriores.

Os transalpinos acabam por ser a equipa menos credenciada a atuar no Estádio de Alvalade, mas é o adversário possível face às contingências da pré-época e ao próprio cancelamento do encontro com o Brighton, que seria disputado... ontem, em Inglaterra. Será a última oportunidade para o Sporting afinar acordes, frente a um opositor que subiu esta temporada à Serie A, depois da descida em 2016/17, já que a competição a sério começa já no próximo fim de semana, com a deslocação a Moreira de Cónegos. Os italianos são orientados por Aurelio Andreazzoli, de 64 anos, o responsável pela subida de divisão. O plantel não conta com grandes estrelas e a principal referência é mesmo Matteo Brighi , internacional italiano, de 37 anos, que no auge da carreira passou por Juventus, Parma e Roma.

Autor: Alexandre Moita