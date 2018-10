AG da SAD do Sporting aprova por maioria os seis pontos em discussão

A Assembleia Geral da SAD do Sporting aprovou esta sexta-feira, por maioria, os seis pontos em discussão na reunião magna realizada ao final da tarde, em Alvalade. Estes foram os seis temas abordados, segundo o comunicado enviado à CMVM após a AG:

1. Ratificar, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 393º do Código das Sociedades Comerciais, a cooptação efectuada pelo Conselho de Administração da Sociedade, aos 14 de Setembro de 2018, do Senhor Dr. Francisco Albuquerque Salgado Zenha como membro do Conselho de Administração da Sociedade. A proposta apresentada no ponto 1 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 627 577 votos a favor, 1 voto contra e 1 656 abstenções;

2. Deliberar sobre a eleição do Conselho de Administração, incluindo a designação do seu Presidente para o quadriénio 2018/2022. A proposta apresentada no ponto 2 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 627 577 votos a favor, 8 votos contra e 1 651 abstenções;

3. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o quadriénio 2018/2022. A proposta apresentada no ponto 3 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 629 127 votos a favor, 108 votos contra e 1 abstenção;

4. Deliberar sobre a eleição da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas para o quadriénio 2018/2022. A proposta apresentada no ponto 4 da ordem do dia foi aprovada, por maioria, tendo obtido 629 227 votos a favor, 3 votos contra e 6 abstenções;

5. Deliberar sobre a eleição da Mesa da Assembleia Geral para o quadriénio 2018/2022. A proposta apresentada no ponto 5 da ordem do dia foi aprovada por maioria, tendo obtido 627 577 votos a favor, 108 votos contra e 1 551 abstenções;

6. Deliberar sobre a eleição da comissão de accionistas prevista no art. 18º dos Estatutos para o quadriénio 2018/2022. A proposta apresentada no ponto 6 da ordem do dia foi aprovada por maioria, tendo obtido 627 577 votos a favor, 1 656 votos contra e 3 abstenções.



A AG demorou cerca de uma hora e nela estiveram presentes, por exemplo, Carlos Vieira e Rui Caeiro, ex-administradores da SAD no tempo de Bruno de Carvalho, e também Pedro Baltazar, antigo candidato à presidência.



(Notícia atualizada às 20h34)