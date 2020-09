AG de 26 de setembro com lugar apenas a votação

A Assembleia Geral de 26 de setembro de 2020 seguirá o modelo das Assembleias Gerais Eleitorais, ou seja, terá lugar apenas a votação, sem que haja lugar a discussão prévia.





A AG arrancará às 14 horas. Às 20 horas serão fechadas as filas, permitindo-se que quem esteja ainda aguardando o momento de exercer o direito de voto o possa fazer.Os documentos respeitantes aos dois Pontos da Ordem de Trabalhos estarão à disposição dos sócios, para consulta, no Centro de Atendimento, no Edifício Multidesportivo, a partir de 18 de setembro, durante as horas de expediente.Poderão votar todos os sócios no gozo dos seus direitos, que tenham efectuado o pagamento da quota relativa a agosto de 2020. Apenas poderão votar os sócios efectivos do clube admitidos como tal há pelo menos doze meses ininterruptos e que tenham, de acordo com a lei, atingido a maioridade– Votar o Orçamento dos Rendimentos, Gastos e Investimentos do Sporting Clube de Portugal, para o exercício de 1 de Julho de 2020 a 30 de Junho de 2021, elaborado pelo Conselho Diretivo, acompanhado do Plano de Atividades e do Parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar.- Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas do Sporting Clube de Portugal, respeitantes ao exercício de 1 de Julho de 2019 a 30 de Junho de 2020, elaborado pelo Conselho Diretivo e acompanhado do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar