A Assembleia Geral de destituição do presidente Bruno de Carvalho vai realizar-se na Altice Arena. A principal razão da escolha deste recinto, que não tem qualquer evento agendado para 23 de junho, tem a ver com o facto de o Pavilhão João Rocha não ter capacidade suficiente. São esperados entre 8 e 12 mil sócios, número que poderá ser superado.A realização deste evento na Altice Arena vai custar entre 60 e 80 mil euros. Estes custos terão de ser suportados pelo clube, através dos meios fornecidos pela direção, apesar de ontem Bruno de Carvalho ter recusado assinar um requerimento para garantir logística e a segurança.No dia da AG o Pavilhão João Rocha poderá receber o 3º jogo da final do playoff, que, se for de acordo com as previsões, será um Sporting-Benfica. O futebol profissional também regressa entre os dias 21 e 25 de junho.